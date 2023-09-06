Спецоперация 06 сентября 2023, 07:58 «Все методы терпят крах». Названа причина бессилия ВСУ перед ВС России Полковник Сайфуллин: страны НАТО привыкли иметь дело с неоснащенными армиями Министерство обороны Украины

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Часть бойцов ВСУ прошли обучение в странах НАТО, однако там привыкли к боям с неоснащенными армиями, а такое определение явно не относится к ВС России. На это РИА «Новости» указал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

«Что тут греха таить, в НАТО привыкли к боям с неоснащенной армией. А когда противостоит армия по своей мощи и характеру как наша, у них уже все принципы и методы терпят крах», — пояснил Сайфуллин.

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Натовское обучение малоэффективно при работе артиллерии, авиации и обширных заминированных территориях, добавил он. В итоге ВСУ несут огромные потери живой силы и поставляемой с Запада военной техники.

Ранее Рустам Сайфуллин отмечал, что ВСУ не смогли преодолеть на технике из стран Североатлантического альянса минные поля, оборудованные российскими войсками по специальным нормативам, и невзрывные заграждения, сооруженные еще по образцу Великой Отечественной войны.