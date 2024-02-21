Спецоперация 21 февраля 2024, 13:48 «Все меньше и меньше». В Китае оценили вероятность нового наступления ВСУ China News: ВСУ не решатся на новое наступление после поражения в Авдеевке Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины вряд ли решатся на новое контрнаступление. Об этом сообщило издание China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.

Он подчеркнул, что украинская армия находится в патовой ситуации, а российские бойцы могут продолжить зачищать Донбасс от оставшихся подразделений ВСУ.

Реклама

«Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше», — отметил Хун.

Специалист не исключил, что ВС России начнут более интенсивно атаковать военные объекты Украины, чтобы истощить боевой потенциал и ВПК страны.

Итальянские журналисты заявили, что потеря Авдеевки — это не просто локальный провал украинских войск, а начало полного краха ВСУ. Представители СМИ напомнили о колоссальном провале контрнаступления украинской армии и заявили, что президент Владимир Зеленский только ухудшил положение заменой главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского.