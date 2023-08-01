Спецоперация 01 августа 2023, 15:08 Все части и соединения ВДВ задействовали в проведении СВО Генерал-полковник Шаманов сообщил, что все части ВДВ задействовали в проведении СВО РИА «Новости»

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Все воинские части и соединения Воздушно-десантных войск задействовали при проведении специальной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил Герой России генерал-полковник бывший командующий войсками ВДВ Владимир Шаманов.

«Все воинские части и соединения ВДВ задействовали полностью в специальной операции. Тот факт, что они востребованы на 100%, говорит об их хороших перспективах в будущем и высочайшей боеспособности», — сказал он.

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Шаманов отметил, что личный состав подразделений ВДВ выполняет поставленные задачи на Южном, Центральном и Северном операционных направлениях СВО, проявляя массовый героизм, мужество и стойкость.

«При взаимодействии с военнослужащими других родов войск десантники в настоящее время перемалывают огромное количество техники и живой силы врага, отстаивая каждую пядь исконно русской земли», — добавил бывший командующий ВДВ.

Ранее сообщалось, что десантники разгромили часть группировки ВСУ на Лиманском направлении, а также захватили много пленных.