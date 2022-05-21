Все больше регионов России выражают готовность помочь ДНР

Все больше российских регионов выражают готовность помочь Донецкой Народной Республике в восстановлении. Об этом сообщила посол ДНР в России Ольга Макеева, написал Telegram-канал ТАСС.

Число российских регионов, готовых помочь восстановить ДНР, растет, сообщила Макеева. Она напомнила, что ДНР уже подписала соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов, в том числе с Башкирией, Якутией и Пензенской областью.

Накануне Макеева рассказала, что в Москве выбрали здание для посольства ДНР. По ее словам, дипмиссия разместится в центре столицы, в пределах Садового кольца. Она отметила, что вопрос о размещении в здании посольства Украины даже не обсуждается. Точный адрес посольства ДНР сообщат в день открытия. Пока там будет работать небольшой штат, но при необходимости число сотрудников увеличат.

Посол ДНР также сообщала, что Россия приняла более миллиона беженцев из Донбасса, которых разместили более чем в 50 регионах РФ. Большое количество переселенцев создало потребность в открытии консульства ДНР, подчеркивала она.