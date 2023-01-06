Спецоперация 06 января 2023, 01:31 «Все бойцы рвутся вперед». Командир «Терминаторов» рассказал о работе в Донбассе РИА «Новости»: БМПТ «Терминаторы» выезжают 2-3 раза в день на боевые задачи в Донбассе Пресс-служба Минобороны

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Уникальные российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки российских войск в ходе выполнения задач на сватовском участке фронта в Донбассе выезжают по два-три раза ежедневно. Об этом рассказал командир роты боевых машин в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что машины БМПТ в основном работают во взаимодействии с танками Т-80БВ.

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«Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова. <…> Выезжаем по два, три раза в день, в зависимости от задачи», — поделился командир.

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Он также отметил работу своих бойцов. По его словам, никто из них не показал слабый характер, «все рвутся вперед».

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