Союзники отбили все атаки ВСУ на херсонском направлении | 360°

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Союзники отбили все атаки ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской области Стремоусов: атаки ВСУ отбиты

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Власти Херсонской области зафиксировали попытки наступления вооруженных подразделений Украины на подконтрольные РФ населенные пункты региона, но они отбиты. Такое заявление сделал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

«Есть такой факт — пытаются наступать. Но все атаки и наступления на херсонско-криворожском направлении отбиты. <…> Стягивают войска, перебрасывают. Но все их попытки наступать отбиваются нашими войсками», — сказал замглавы Херсонской области «Интерфаксу».

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Стремоусов отметил, что за сутки украинские военные предприняли попытку атаковать село Давыдов Брод. Но сообщения украинских СМИ о прорыве линии обороны на этом участке не соответствуют действительности.

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«Давыдов Брод они пытаются уже два или три месяца атаковать. <…> Пока там шансов у них нет», — добавил он.

Кроме того, замглавы Херсонской области опроверг сообщения украинских СМИ о занятии подразделениями ВСУ села Киселевка. Стремоусов оценил приблизительные потери Украины на херсонском направлении за последние несколько недель: они могут составлять более 3,5 тысячи человек.

Утором в среду стало известно, что мощные взрывы прогремели в небе над Херсоном.

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