ВС России завершили последний этап по освобождению Камышевахи от ВСУ

Последний этап по освобождению Камышевахи от украинских боевиков завершился. Об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передало РИА «Новости».

Кадыров заявил, что в Камышевахе от нацистов зачистили все «до последнего дома». Последний этап освобождения Камышевахи завершили военнослужащие специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова чеченского МВД под командованием Героя России Замида Чалаева, рассказал глава Чечни.

«Никакая техника и пехота не в силах удержать натиск союзных войск. Весть о приближении чеченских спецподразделений является для укронацистов сигналом к немедленному отступлению. И даже будучи в меньшинстве, наши ребята вселяют в них неподдельный ужас», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что киевский режим пожертвовал немалым количеством сил и средств, пытаясь удержать этот стратегических важный населенный пункт.

Чеченские бойцы с пониманием и сочувствием отнеслись к мирным жителям.

Кадыров выложил ролик, на котором показали бабушку, чудом уцелевшую во время боевых действий. Чеченские военные вскоре после обнаружения эвакуировали ее в безопасное место и оказали всю необходимую помощь.

«Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации», — добавил Кадыров.

Ранее, 9 июня, Кадыров сообщал о зачистке Камышевахи после ожесточенных боев.