Российские военные завершают освобождение города Святогорск и окружающей его территории в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В ведомстве уточнили, что украинские националистические формирования, которые действуют в качестве заградотрядов, сегодня взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск.

Украинские военные, которые оказались отрезаны из-за подрыва моста от основных сил и снабжения, бросили оружие и военную технику, а затем рассеялись вдоль побережья. Речь идет про остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Мизинцев отметил, что около 80 человек смогли переплыть реку. При этом он подчеркнул, что российские военные целенаправленно не открывали по ним огонь.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни», — подчеркнул он.

Мизинцев еще раз призвал всех военных и представителей теробороны Украины прекратить сопротивление. Он подчеркнул, что те, кто добровольно сложит оружие, смогут вернуться к своим семьям.