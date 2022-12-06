Спецоперация 06 декабря 2022, 14:51 ВС России заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении Минобороны РФ сообщило о занятии выгодных рубежей на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российская армия заняли новые рубежи и выгодные позиции на Краснолиманском направлении. ВС России уничтожили более 80 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции», — отметили в ведомстве.

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Российские силы ударили по трем боевым бронированным машинам, двум танкам и двум пикапам.

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Минобороны РФ также заявило о том, что российские военные отбили атаки ВСУ на Купянском направлении и уничтожили до 65 украинских военнослужащих.

ВС России продолжают успешно наступать на Донецком направлении, все попытки атак противников отражены.

Что касается Южно-Донецкого направления, то там российская армия с помощью ударов артиллерии и авиации отодвинула ВСУ на исходные позиции.