Важное 03 февраля 2023, 15:03 ВС России заняли более выгодные позиции при наступлении на Донецком направлении Минобороны: ВС России заняли более выгодных рубежи при наступлении на Донецком направлении

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Российские военные смогли занять более выгодные рубежи и позиции во время наступления на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

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Конашенков отметил, что на этом направлении российские силы за сутки уничтожили до 40 бойцов ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37, а также гаубицу «Мста-Б».

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Около населенного пункта Красноармейска в Донецкой Народной Республике ВС России нанесли удар по хранилищу топлива для военной техники Вооруженных сил Украины, а в районах Михайловки и Кураховки ликвидировали два склада боеприпасов украинских националистов.