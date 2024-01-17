Спецоперация 17 января 2024, 07:30 ВС России захватили инициативу в зоне спецоперации Военный эксперт Дандыкин: Россия владеет инициативой в зоне СВО РИА «Новости»

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Россия обладает инициативой в зоне проведения спецоперации. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины с помощью контратак пытаются сдерживать действия российской армии. Для этого в том числе ВСУ используют беспилотники. По мнению Дандыкина, украинские военные пытаются реализовать новую линию обороны, чтобы переждать зиму, провести мобилизацию в стране и получить снаряды от Запада.

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«Наша задача — не дать ВСУ такой возможности», — подчеркнул военный эксперт.

Также Дандыкин отметил, что Запад активно начал проводить массовые учения. Евросоюзу это необходимо для того, чтобы отодвинуть стагнацию Украины и заставить страну как можно больше сражаться.

«Но я думаю, что оставшейся зимой и весной успехи, несомненно, будут на нашей стороне», — резюмировал Дандыкин.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука признал тяжелую для ВСУ ситуацию из-за российских дронов. Он отметил, что ВС России оснащены ночными беспилотниками. Тогда как у украинской армии подобных нет.