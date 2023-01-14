Спецоперация 14 января 2023, 21:00 ВС России задействовали танки Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации Военнослужащий ВС России рассказал о применении танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные задействовали танки Т-90М «Прорыв» в боях на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщил ТАСС. Военнослужащий ВС России рассказал об успешном поражении целей противника.

Танкисты рассказали корреспонденту агентства, что машины хорошо зарекомендовали себя за время проведения спецоперации. Издание отметило, российские танки стреляли по позициям ВСУ на правой сторону Днепра.

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«Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены», — заявил военнослужащий Алексей.

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Бойцы ВС России добавили, что Т-90М гораздо сильнее и мощнее западных аналогов, его усовершенствовали, экипаж надежно защищен, а командиру не нужно вылезать наружу для перезарядки пулемета.

На вооружение в армию поступила очередная партия танков Т-90М «Прорыв», их передала госкорпорация «Уралвагонзавод». В машины установили современные мощные двигатели, новые башни и пушки, а также обновили аппаратуру. Все это в целом позволит вести наступление эффективнее.