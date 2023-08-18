Спецоперация 18 августа 2023, 22:16 ВС России зачистили от ВСУ левобережье Днепра в Херсонской области «РИА Новости»: российские военные уничтожили остатки сил ВСУ в Казачьих Лагерях РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили остатки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки „Днепр“ полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», — сообщил собеседник агентства.

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На зачищенных позициях ВСУ российские военные нашли большое количество оружия, в том числе западного.

Украинские военные не оставили попыток форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей. Российские войска пресекают их огнем артиллерии. Кроме того, авиация ВС РФ наносит удары по пунктам ВСУ на правом береге Днепра, рассказал источник.

Врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщил, что район Казачьих Лагерей полностью освобожден от солдат противника. По его словам, изначально украинские позиции на левобережье удерживали силы специальных операций Украины, а потом туда стали переправлять обычных теробороновцев.