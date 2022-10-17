ВС России за сутки уничтожили свыше 160 солдат ВСУ на Купянском направлении | 360°

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ВС России за сутки уничтожили свыше 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 160 солдат ВСУ около Харькова

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ВС России уничтожили свыше 160 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

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В результате успешного выполнения этой боевой задачи ВСУ лишились 160 единиц живой силы. Кроме того, украинская армия на Купянском направлении осталась и без нескольких позиций техники. Среди них — четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

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Конашенков сообщил, что для этой боевой задачи привлекли артиллерийские и армейские авиационные подразделения ВС России. Удары наносились около нескольких населенных пунктов в Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое.

О пострадавших среди мирного населения и повреждения местной инфраструктуры пока ничего не известно.

Также ВСУ понесли потери и в других зонах спецоперации Росси и на Украине. Конашенков сообщил о провале попыток прорыва со стороны украинской армии на Лисичанском и Николаево-Криворожском направлениях. Здесь ВСУ лишились более 150 единиц личного состава.

Минобороны РФ

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