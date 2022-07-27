ВС России за сутки поразили более 140 целей ВСУ

Российские войска в ходе выполнения спецоперации на Украине уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВС России также уничтожили боевиков националистического формирования «Черная сотня» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики.

Иностранные наемники находились в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, рассказал Конашенков.

«Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области», — добавил представитель Минобороны.

К выполнению спецоперации привлекли лишь часть ВС России, заявили в Минобороны РФ. Там отметили, что этой части достаточно для достижения поставленных задач.