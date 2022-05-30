ВС России за сутки поразили 34 локации ВСУ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования

Воздушные носители высокоточных ракет Вооруженных сил (ВС) России за последние сутки поразили 34 сосредоточения техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Текстовую версию его брифинга опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что авиация ВС России за сутки ударила по трем пунктам управления и 67 районам сосредоточения живой силы и боевой техники украинской армии. Эти задачи выполнили оперативно-тактические, армейские и беспилотные подразделения.

Силами ПВО России в зоне спецоперации за последние сутки сбиты 15 украинских беспилотников и перехвачены девять снарядов РСЗО «Смерч».

Также ВС России нанесли прицельные удары по 62 пунктам управления с помощью ракетных войск и артиллерийских подразделений. В числе пораженных ими целей — локация оперативного командования «Юг» в Николаевской области. Также Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия России поразили 593 района нахождения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, эти подразделения армии РФ уничтожили 55 артиллерийских и минометных батарей, которые находились на огневых позициях.