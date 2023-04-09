Важное 09 апреля 2023, 14:29 ВС России за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России в течение суток нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ в 127 районах. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Также стало известно, что в районе Великого Бурлука Харьковской области удалось поразить передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков».

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В районах Орехова Запорожской области и Угледара Донецкой Народной Республики российские силы ликвидировали склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Наконец, Конашенков доложил об уничтожении хранилища с 70 тысячами тонн топлива в районе Запорожья. Топливо было накоплено для обеспечения боевых действий группировки ВСУ в Донбассе.

Кроме того, российские спедства ПВО перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».