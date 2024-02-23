Важное 23 февраля 2024, 16:41 ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военно-промышленным объектам Украины Минобороны: Россия нанесли 37 ударов по зданиям ВПК Украины за неделю РИА «Новости»

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Российские военные за неделю нанесли 37 ударов высокоточным оружием по украинским военно-промышленным предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Бойцы ВС России использовали оружие большой дальности, а также беспилотники. Под огнем оказались военная аэродромная инфраструктура Украины, арсеналы и базы горючего.

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«Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — добавили в министерстве.

Ранее американские эксперты предупредили Украину о риске скорого уничтожения. ВСУ полностью истощены, единственный выход — провести переговоры с Россией. При этом Владимир Путин неоднократно сообщал, что готов к диалогу. Но Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил контакты по мирному урегулированию конфликта с российской стороной.