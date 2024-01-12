Спецоперация 12 января 2024, 16:39 ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК Украины РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Российские военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. В частности для атак использовались беспилотники и гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». Под удар попали предприятия ВПК, где производят, модернизируют и ремонтируют самолеты, дроны, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем и бронетехнику.

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Помимо этого, ВС России поражали пункты дислокации ВСУ, формирований националистов и наемников. Все назначенные объекты удалось поразить.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис признал, что нанесенные российскими войсками крупные авиаудары по украинским военным объектам «были абсолютно разрушительными» и шокировали НАТО.