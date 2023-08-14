Спецоперация 14 августа 2023, 11:52 ВС России взяли у поселка Ольшаны 6 опорных пунктов и наблюдательных постов Минобороны: ВС России захватили 3 опорных пункта ВСУ у Ольшан в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские войска в районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области взяли под контроль по три наблюдательных поста и опорных пункта Вооруженных сил Украины. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что противник потерял до взвода пехоты. Об этом сообщило Минобороны России.

«В ходе боевых действий штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели тремя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты», — сказал он.

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ВСУ, по словам Сергея Зыбинского, пытались восстановить утраченные позиции. В течение одного дня они устроили шесть безуспешных вылазок в районе населенных пунктов Синьковка и леса Усы. Потери 95-й отдельной воздушно-десантной и 14-й отдельной механизированной бригад составили более взвода военнослужащих.

В зоне ответственности первой танковой армии штурмовые группы 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад ВСУ дважды атаковали позиции Вооруженных сил России. Артиллерия дала им отпор. Начальник пресс-центра сообщил, что погибли до взвода украинских солдат.

Российские подразделения вывели из строя в районе балки Шевцов Яр самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», у Стельмаховки и Петропавловки — два миномета калибра 120 миллиметров. Сергей Зыбинский добавил, что штурмовики Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-35 нанесли по противнику восемь ударов с воздуха.

На Сватовском направлении действовала группировка войск «Центр». За сутки она отразила две атаки штурмовых отрядов ВСУ.