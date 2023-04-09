Спецоперация 09 апреля 2023, 16:30 ВС России взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке — советник Пушилина Советник главы ДНР Гагин: ВС России взяли контроль над шиноремонтным заводом в Марьинке РИА «Новости»

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ВС России продолжают наступательные действия в районе проведения СВО. Подразделениям удалось установить контроль над шиноремонтным заводом в Марьинке, заявил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Советник Дениса Пушилина уточнил, что объект был одним из самых важных укрепрайонов на своем направлении.

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«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — рассказал Гагин.

Бои продолжаются на всех направлениях СВО. Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске. По данным украинских специалистов, российские военные застали подразделения ВСУ врасплох. Утром 9 апреля стало известно, что в городе уничтожили спецназовцев из группы противника «Волки Да Винчи».