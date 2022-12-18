Важное 18 декабря 2022, 15:05 ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР Минобороны России сообщило о взятии под контроль донецкого села Яковлевка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, ВС России продолжают зачищать населенный пункт от ВСУ.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка», — рассказали в Минобороны.

Реклама

По словам Конашенкова, российские военные завершают зачистку села от остатков украинских войск.

Реклама

В министерстве добавили, что ВСУ приняли безуспешные попытки контратак в районе населенных пунктов Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка в ДНР. Российские штурмовые группы нанесли поражение противнику, его отбросили на исходные позиции. ВС России уничтожили более 40 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и две бронированные боевые машины.