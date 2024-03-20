20 марта 2024, 09:54
ВС России взяли под контроль пути снабжения ВСУ в районах трех сел под Авдеевкой
Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль ряд путей снабжения ВСУ под Авдеевкой
Российские силы взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки вблизи сел Орловка, Бердычи и Уманское, расположенных под Авдеевкой. Об этом журналистам рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши подразделения продолжают давить противника на авдеевском направлении. Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское», — процитировала его «Российская газета».
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По словам Кимаковского, удары усложнят для ВСУ логистику на этом участке.
Накануне, 19 марта, ВС России освободили Орловку.
В середине марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал, что российские войска постоянно наступают, особенно в районе Бердычей, Ивановского, Тоненького, Работина, Вербового. Он назвал обстановку сложной на всей линии боевого соприкосновения и добавил, что существует угроза продвижения российских ВС вглубь украинской обороны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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