Спецоперация 20 марта 2024, 09:54 ВС России взяли под контроль пути снабжения ВСУ в районах трех сел под Авдеевкой Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль ряд путей снабжения ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки вблизи сел Орловка, Бердычи и Уманское, расположенных под Авдеевкой. Об этом журналистам рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши подразделения продолжают давить противника на авдеевском направлении. Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское», — процитировала его «Российская газета».

Реклама

По словам Кимаковского, удары усложнят для ВСУ логистику на этом участке.

Накануне, 19 марта, ВС России освободили Орловку.

В середине марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признавал, что российские войска постоянно наступают, особенно в районе Бердычей, Ивановского, Тоненького, Работина, Вербового. Он назвал обстановку сложной на всей линии боевого соприкосновения и добавил, что существует угроза продвижения российских ВС вглубь украинской обороны.