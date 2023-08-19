Спецоперация 19 августа 2023, 17:17 ВС России взяли под контроль пять поселков Харьковской области за неделю Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль 5 харьковских поселков за неделю РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы за неделю взяли под контроль пять поселков в Харьковской области и теперь контролируют 33 населенных пункта в регионе. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

По его словам, линия фронта постепенно двигается в сторону Харькова. Российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть боестолкновения в поселке Петропавловка.

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«У нас сейчас территория расширилась еще на пять поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33», — отметил Ганчев.

Он подчеркнул, что эти населенные пункты в основном относятся к так называемой серой зоне, а их жители вынуждены мириться с «очень тяжелыми условиями».

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что из-за активного продвижения российских сил на Харьковском направлении Украина может скоро потерять Купянск — ключевой железнодорожный узел.