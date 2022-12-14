Важное 14 декабря 2022, 14:53 ВС России взяли под контроль основную часть села Водяное Минобороны заявило о взятии ВС России части села Водяное на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе наступательных действий заняли основную часть села Водяное на Донецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также удалось уничтожить до 50 бойцов ВСУ.

Водяное находится на территории ДНР.

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«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа», — уточнил Конашенков.

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По его словам, украинские военные на Южно-Донецком направлении попытались контратаковать позиции ВС России. Попытки предприняли четыре штурмовые группы ВСУ в направлении Павловки, Нескучного и Новомайорского. Российские военнослужащие отразили контратаки и отбросили противника на исходные позиции.

В районе села Пречистовка и поселка Новоселовка ВС России нанесли огневое поражение колоннам ВСУ. Они перевозили личный состав на другие позиции. За сутки противник потерял до 80 бойцов, добавили в Минобороны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждала возможность новогоднего перемирия. Он уточнил, что украинские власти не выходили с подобным предложением.