Спецоперация 05 июля 2023, 21:33 ВС России взяли под контроль более 25 населенных пунктов в Харьковской области Глава ВГА Ганчев: 25 населенных пунктов в Харьковской области находятся под контролем РФ РИА «Новости»

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ВС России взяли под контроль порядка 25 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в эфире «Радио России» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, точное число освобожденных пунктов назвать невозможно, так как они находятся в «серой зоне». Речь идет о линии соприкосновения, которая в зависимости от боев может сдвигаться то в одну, то в другую сторону.

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«На сегодняшний день маленький, так скажем, отрезок Харьковской области [под контролем РФ] насчитывает около 25 населенных пунктов. <…> Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около трех тысяч человек», — сообщил Ганчев.

Глава администрации отметил наличие определенных положительных тенденций по линии боевых действий, проходящей через территорию Харьковской области. Однако, есть еще много поселков в приграничной зоне, которые ежедневно подвергаются обстрелу.

Ганчев добавил, что ВС России наносят украинским военным серьезный урон. Там, где ВСУ пытаются прорвать линию обороны, они получают довольно серьезный отпор.

«И оставляют свои позиции, и очень многие сдаются в плен», — подытожил глава ВГА.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин назвал цели следующего этапа СВО. По его мнению, это могут быть Сумская и Харьковская области, где пройдут какие-то наступательные действия.