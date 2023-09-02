Спецоперация 02 сентября 2023, 05:40 ВС России выбили ВСУ из опорных пунктов под Купянском Минобороны: ВСУ потеряли до роты при попытках атаковать на Купянском направлении РИА «Новости»

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Бойцы ВС России овладели двумя опорными пунктами ВСУ и отразили пять контратак противника на Купянском направлении. Потери украинских военных составили до роты, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский в комментарии РИА «Новости».

«Общие потери противника в живой силе составили до роты военнослужащих», — сообщил Зыбинский.

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На Купянском направлении продолжили наступательные действия штурмовые подразделения группировки войск «Запад». В ходе боя бойцы группировки овладели двумя опорными пунктами ВСУ. При этом российские силы уничтожили более взвода противника.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники», — указал Зыбинский.

Противник лишился польской самоходной артиллерийской установки Krab в ходе контрбатарейной борьбы в районе сел Ковшаровка и Подолы. Также российские бойцы уничтожили гаубицу Д-20 украинских военных.

В районах Ковалевки и Краснореченского ВС России с помощью расчета ЗРК «Тор» ликвидировали два беспилотника «Лелека-100» и «Валькирия».