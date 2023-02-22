Спецоперация 22 февраля 2023, 12:20 ВС России вошли в центр Артемовска — советник Пушилина Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы начали бои практически в центре Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные провели успешные наступательные действия в Артемовске, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что бои идут практически в центре города.

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — уточнил советник врио главы ДНР.

Реклама

Российские разведчики выяснили, что бойцы ВСУ используют территорию крупного промышленного предприятия в Артемовске в качестве укрытия для техники и личного состава, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские военные начали возведение фортификационных сооружений в северной части города. Так противник пытается помешать продвижению подразделений ВС России, добавил Марочко.

Реклама