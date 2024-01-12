Спецоперация 12 января 2024, 08:22 ВС России устроили засаду на колонну ВСУ на Купянском направлении Минобороны: танкисты ЗВО устроили засаду для колонны техники ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Российские танкисты общевойсковой армии группировки войск «Запад» устроили засаду для колонны техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск „Запад“ организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время», — указали в оборонном ведомстве.

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При подготовке к засаде российские экипажи танков Т-72Б3 замаскировали боевые машины в лесной местности. В ночное время бойцы заглушили двигатели и перешли в «режим радиомолчания».

С помощью специальных прицелов российские танкисты обнаружили бронемашины противника и открыли по ним огонь. Сначала им удалось ликвидировать головную и замыкающую машины колонны ВСУ. После этого российские бойцы беглым огнем уничтожили всю оставшуюся украинскую технику, не оставив шансов противнику на отступление.

Расчеты беспилотников тульских десантников недавно ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Соледара. После российские военные зашли на украинские позиции, зачистили их и закрепились.