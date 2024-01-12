12 января 2024, 08:22
ВС России устроили засаду на колонну ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: танкисты ЗВО устроили засаду для колонны техники ВСУ под Купянском
Российские танкисты общевойсковой армии группировки войск «Запад» устроили засаду для колонны техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Танковые экипажи мотострелковой бригады общевойсковой армии группировки войск „Запад“ организовали танковую засаду на колонну техники ВСУ в ночное время», — указали в оборонном ведомстве.
Реклама
При подготовке к засаде российские экипажи танков Т-72Б3 замаскировали боевые машины в лесной местности. В ночное время бойцы заглушили двигатели и перешли в «режим радиомолчания».
С помощью специальных прицелов российские танкисты обнаружили бронемашины противника и открыли по ним огонь. Сначала им удалось ликвидировать головную и замыкающую машины колонны ВСУ. После этого российские бойцы беглым огнем уничтожили всю оставшуюся украинскую технику, не оставив шансов противнику на отступление.
Расчеты беспилотников тульских десантников недавно ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Соледара. После российские военные зашли на украинские позиции, зачистили их и закрепились.
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Купянск
Реклама
Реклама