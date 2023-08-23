23 августа 2023, 14:31
ВС России успешно отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении
Группировка «Запад» Вооруженных сил России за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Подразделения российской армии вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности. Группировка «Запад» при поддержке авиации и артиллерии улучшила тактическое положение по переднему краю на Купянском направлении, добавил генерал-лейтенант.
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«За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — подчеркнул Конашенков.
По состоянию на 21 августа, украинская армия за сутки лишилась на этом направлении до 160 военнослужащих и нескольких образцов военной техники. Среди них — польская самоходная артиллерийская установка Krab и американские артиллерийские системы М777 и САУ М109 Paladin.
Военкор Александр Коц побывал на южном фланге Купянского направления и рассказал, что село Новоселовское находится под контролем ВС России, сообщал сайт kp.ru.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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