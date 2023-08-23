Спецоперация 23 августа 2023, 14:31 ВС России успешно отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Запад» Вооруженных сил России за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения российской армии вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности. Группировка «Запад» при поддержке авиации и артиллерии улучшила тактическое положение по переднему краю на Купянском направлении, добавил генерал-лейтенант.

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«За сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики», — подчеркнул Конашенков.

По состоянию на 21 августа, украинская армия за сутки лишилась на этом направлении до 160 военнослужащих и нескольких образцов военной техники. Среди них — польская самоходная артиллерийская установка Krab и американские артиллерийские системы М777 и САУ М109 Paladin.

Военкор Александр Коц побывал на южном фланге Купянского направления и рассказал, что село Новоселовское находится под контролем ВС России, сообщал сайт kp.ru.