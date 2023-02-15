Важное 15 февраля 2023, 14:50 ВС России за сутки уничтожили 8 украинских ДРГ на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили 8 групп диверсантов на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в течение суток уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. Их вычислили в Харьковской области и Луганской Народной Республике, рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России засекли активность у населенных пунктов Масютовка, Крахмальное, Першотравневое и Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское в ЛНР. Они уничтожили восемь групп украинских диверсантов.

Реклама

Вблизи Двуречной и Котляровки Харьковской области авиация и артиллерия группировки войск «Запад» ударили по 14-й механизированной бригаде ВСУ и 103-й бригаде теробороны, у ветеринарного войска уничтожили склад боеприпасов. В общей сложности за сутки на Купянском направлении погибли либо получили ранения до 100 боевиков. ВСУ потеряли четыре автомобиля, две бронемашины и гаубицу Д-30.

Реклама