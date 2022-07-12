ВС России уничтожили военную технику ВСУ в 12 районах

ВКС РФ высокоточным оружием нанесли удар по военной технике в 12 районах, где проходит спецоперация. Также в Николаевской области были уничтожены четыре склада с боеприпасами 79-й бригады. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», — сказал он на ежедневном брифинге.

Конашенков добавил, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республики.

Также российские средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО «Ураган», в частности в районе Новой Каховки.