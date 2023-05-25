Спецоперация 25 мая 2023, 05:36 ВС России уничтожили «Ураганами» бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе Минобороны России: «Ураганы» ЦВО уничтожили бронетехнику и опорные пункты ВСУ в Донбассе РИА «Новости»

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Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) ударили по позициям украинских военных из РСЗО «Ураган», сообщили РИА «Новости» в Минобороны России. Бойцы ВС РФ ликвидировали бронетехнику и ряд опорных пунктов противника в Донбассе.

«Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевую работу в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в российском ведомстве.

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Получившие координаты противника артиллеристы на технике выдвинулись в район боевого применения, где заняли огневые позиции.

«Была уничтожена легко бронированная техника, личный состав и опорные пункты националистов», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные понесли потери не только на переднем крае своих подразделений, но и в тылу оборонительных порядков.

Ранее военкоры сообщили, что российские военные в ночь на четверг, 25 мая, нанесли ракетные удары по целям в Харьковской области. Уточняется, что было не менее четырех взрывов, один из которых прогремел в поселке Циркуны. В регионе объявили сигнал воздушной тревоги. Пока официальная информация от Минобороны России по этому поводу не поступала.