31 декабря 2023, 16:37
ВС России уничтожили украинский склад ГСМ на окраине Харькова
Российские войска ликвидировали два украинских орудия М777, а также ударили по складу ГСМ центра обеспечения ВСУ на северо-восточной окраине Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США», — указали в ведомстве.
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На Купянском направлении ВСУ потеряли за сутки до 120 боевиков. ВС России ликвидировали танк Leopard-2 немецкого производства, две БМП и два автомобиля. Военные также успешно атаковали 1-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Стельмаховки в ЛНР.
Ранее российская армия ударила по филиалу национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области. С помощью этого военного объекта украинские войска получали информацию для разведки.
По данным Минобороны, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ, где находились до 600 боевиков.
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