Спецоперация 02 мая 2023, 15:38 ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Купянском направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там же ВС России поразили украинский склад боеприпасов.

На Купянском направлении действовали военнослужащие «Западной» группировки войск, отметили в министерства. ВС России поразили подразделения ВСУ в ЛНР и Харьковской области. В районах Синьковки и Берестового удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“», — рассказал Конашенков.

По его словам, у Кисловки Харьковской области уничтожили украинский склад боеприпасов. Им пользовались бойцы 14-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны, российские военные продолжают сражения в западной части Артемовска. Игорь Конашенков отметил, что артиллеристы выполнили 74 огневые задачи.