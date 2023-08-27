Спецоперация 27 августа 2023, 14:54 ВС России уничтожили украинский самолет Ми-8 Минобороны: российская армия сбила украинский самолет Ми-8 Alexander Legky/GlobalLookPress

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Истребительная авиация ВКС уничтожила украинский самолет Ми-8 в ходе выполнения спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вертолет сбили в районе Заливного Запорожской области. Системы ПВО также сбили два штурмовика Су-25 в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области.

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Российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов и большое количество военной техники ВСУ.

«Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37», — отметил Конашенков.

За сутки ВС России сбили более 30 беспилотников в ДНР, ЛНР, Николаевке, Токмаке и других местах.

Ранее ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника составили более 80 человек. В ходе контрбатарейной борьбы российская армия подавила около 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожила миномет с расчетом.