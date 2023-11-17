17 ноября 2023, 14:08
ВС России уничтожили украинский пункт управления с командным составом
Советник главы ДНР Гагин: войска уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком
Российские военные атаковали пункт управления ВСУ, расположенный под Донецком. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — отметил он.
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ВС России ликвидировали переброшенных на этот участок представителей состава нескольких бригад украинской армии, добавил Гагин.
Ранее российские войска ударили по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинская сторона потеряла пять минометных расчетов, включая миномет на базе автомобиля HUMVEE.
Военные пресекли попытку украинских боевиков провести ротацию около Новомихайловки и севернее Приютного. ВС России атаковали с помощью артиллерии подразделения трех бригад ВСУ в разных районах ДНР. За сутки на Южно-Донецком направлении украинская армия лишилась порядка 70 бойцов.
Президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ придется отступить. Он напомнил о сокращении военной поддержки со стороны стран Запада и смещении их внимания с Украины на Ближний Восток.
ДНР
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Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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