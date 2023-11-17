Спецоперация 17 ноября 2023, 14:08 ВС России уничтожили украинский пункт управления с командным составом Советник главы ДНР Гагин: войска уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные атаковали пункт управления ВСУ, расположенный под Донецком. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — отметил он.

Реклама

ВС России ликвидировали переброшенных на этот участок представителей состава нескольких бригад украинской армии, добавил Гагин.

Ранее российские войска ударили по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинская сторона потеряла пять минометных расчетов, включая миномет на базе автомобиля HUMVEE.

Военные пресекли попытку украинских боевиков провести ротацию около Новомихайловки и севернее Приютного. ВС России атаковали с помощью артиллерии подразделения трех бригад ВСУ в разных районах ДНР. За сутки на Южно-Донецком направлении украинская армия лишилась порядка 70 бойцов.

Президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ придется отступить. Он напомнил о сокращении военной поддержки со стороны стран Запада и смещении их внимания с Украины на Ближний Восток.