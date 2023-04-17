17 апреля 2023, 10:49
ВС России уничтожили украинский миномет в Херсонской области
ТАСС: ВС РФ уничтожили миномет ВСУ на правобережье Херсонской области
Российские вооруженные силы уничтожили на правом берегу Херсонской области миномет ВСУ калибра 120 миллиметров и боевую машину БМ-21. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на представителя экстренных служб.
Артиллерия уничтожила РСЗО БМ-21 с боекомплектом в районе Новодмитриевки. Погибли трое украинских военных. Миномет ликвидировали накануне в районе поселка Ромашково. В результате также погибли трое солдат ВСУ, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.
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Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 75 солдат на Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Конкретно в Херсонской области удалось уничтожить свыше 30 боевиков, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля. Кроме того, ВС России ликвидировали в Запорожской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. На Краснолиманском направлении уничтожили три склада с украинскими боеприпасами.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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