Важное 29 ноября 2023, 14:13 ВС России уничтожили цех по производству радиолокационных станций ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили цех по сборке и ремонту украинских РЛС РИА «Новости»

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За сутки российские силы уничтожили сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций ВСУ, а также украинские склады топлива и авиационных средств поражения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВС России ликвидировали радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300. Помимо этого, за последние сутки российским военнослужащим удалось поразить живую силу и технику ВСУ в 107 районах силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.

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Конашенков доложил также о сбитом самолете воздушных сил Украины МиГ-29. Истребительная авиация нанесла по нему эффективный удар в районе поселка Межевое в Донецкой Народной Республике. Вдобавок к этому ВС РФ перехватили противорадиолокационную ракету HARM американского производства.

В районе Новооленовки в ДНР сбили украинский самолет Су-25 силами российской противовоздушной обороны. Удалось также перехватить 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».