Важное 10 ноября 2022, 13:42 ВС России уничтожили три радиолокационных станции под Херсоном и Николаевым Минобороны: ВС РФ уничтожили 3 радиолокационных станции под Херсоном, Николаевым и в ДНР Википедия

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Вооруженные силы РФ уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Херсонской, Николаевской областях и в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали о перегруппировке войск на Николаево-Криворожском направлении.

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«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — заявили в министерстве.

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