ВС России уничтожили три радиолокационные станции ВСУ в ДНР | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 14:53 ВС России уничтожили три радиолокационные станции ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили три радиолокационные станции ВСУ в ДНР Минобороны РФ

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Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, произведенные в Соединенных Штатах. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США», — сказано в сообщении.

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Также в районе города Запорожье удалось поразить пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра».

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Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красный Лиман в ДНР, Новоивановка в Николаевской области, Одноробовка в Харьковской области.

Министерство обороны также информировало о продолжении ударов по украинским энергетическим объектам и объектам военного управления.