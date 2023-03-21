Спецоперация 21 марта 2023, 09:04 ВС России уничтожили технику ВСУ у Марьинки ракетой «Атака» РИА «Новости»

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Российские силы в бою у Марьинки уничтожили украинскую технику с помощью самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С», вооруженного сверхзвуковыми ракетами «Атака». Об этом РИА «Новости» сообщил командир противотанковой тактической группы.

Командир с позывным Байкал рассказал, что ракетный комплекс разведывает цели, выявляет и поражает бронированную и небронированную технику противника. Расчет не должен допустить, чтобы танки ВСУ вклинились в линию обороны.

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«Штурм-С» оснащен ракетами 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака», стреляющими на расстояние от 500 метров до пяти километров.

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В Марьинке, находящейся на юго-западе Донецка, бои идут практически с начала спецоперации. За годы подготовки Украина возвела здесь бетонные укрепления, поэтому город так сложно штурмовать. Кроме того, ВСУ постоянно перебрасывают туда новые резервы. Украинские боевики часто стреляют из Марьинки по Донецку, Авдеевке и другим населенным пунктам ДНР. Освобождение Марьинки поможет прекратить обстрелы.