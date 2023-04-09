Важное 09 апреля 2023, 14:07 ВС России уничтожили свыше 250 солдат ВСУ на Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Российские силы уничтожили более 250 украинских боевиков на Донецком направлении спецоперации за сутки. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сообщается, что подразделений Южной группировки войск предприняли на этом направлении активные действия. Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии уничтожили также танк и три боевые бронированные машины противника, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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Также стало известно, что в окрестностях населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР российских силам удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.