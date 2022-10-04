ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье Минобороны: ВСУ лишились более 15 тонн боеприпасов около города Запорожье РИА «Новости»

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Шестьдесят пятая механизированная бригада ВСУ осталась без внушительной части боеприпасов после успешного выполнения боевой задачи ВС России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Лишить противника ударных припасов удалось благодаря ракетным ударам. Таким образом был поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ВСУ остались без производственных цехов ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич».

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«Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS», — сообщили представители Минобороны.

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Также они рассказали, что прицельный ракетный удар нанесен и по двум украинским боевым вертолетам Ми-24.

В Минобороны сообщили, что на юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. Кроме того, ВСУ понесли потери в технике и живой силе на Купянском, Краснолиманском и Лисичанском направлениях.

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