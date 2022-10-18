ВС России уничтожили станцию космической связи правительства Украины под Одессой | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 15:02 ВС России уничтожили станцию космической связи правительства Украины под Одессой Минобороны: станцию космической связи правительства Украины уничтожили под Одессой Минобороны РФ

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Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, расположенную под Одессой. Об этом рассказал на традиционном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Уточняется, что уничтоженная станция располагалась в районе села Палиевка.

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Кроме того, в Донецкой Народной Республике, Николаевской и Харьковской областях ВС России разбили три склада украинских боеприпасов, а в районе села Петропавловка ДНР — уничтожили пусковую установку С-300. У Выемки, Соледара и Артемовска в ДНР удалось вывести из строя три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

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Два военных объекта разбили вблизи города Запорожье, находящегося под контролем киевского режима. Речь идет о пункте управления объединенной группировки «Днепр» и цехе, где ремонтировали радиолокационные станции.

Россия продолжает удары по объектам военного управления и энергетики на Украине, всех поставленных целей на последние сутки удалось достичь, отчиталось оборонное ведомство.