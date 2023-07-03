Спецоперация 03 июля 2023, 15:26 ВС России уничтожили склады с боеприпасами трех бригад ВСУ в Запорожской области Минобороны: в Запорожской области ликвидировали склады с оружием 3-х бригад ВСУ РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов трех бригад Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — отметил он.

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Склады находились около населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов в Запорожской области.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 190 бойцов убитыми и ранеными. Украинская армия лишилась двух танков, семи боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley американского производства. Также противник потерял четыре автомобиля, две американские артсистемы М777, две гаубицы «МСТА-Б» и гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка ДНР. Также украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза безуспешно атаковали позиции российских войск на Краснолиманском направлении.