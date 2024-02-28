Важное 28 февраля 2024, 13:28 ВС России уничтожили склады с боеприпасами и беспилотниками ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили склад изготовления украинских дронов в зоне СВО

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Российские войска ликвидировали склады боеприпасов и хранения беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300», — указали в оборонном ведомстве.

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Российские войска ликвидировали склад, в котором хранились боеприпасы противника. Вооруженные силы Украины лишились хранилища горюче-смазочных материалов. Также российские подразделения уничтожили склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Поражение нанесли живой силе и военной технике в 131 районе.

По данным Минобороны, российские бойцы отразили три контратаки боевиков ВСУ в районе села Работина. ВС России заняли выгодные позиции на Херсонском направлении.