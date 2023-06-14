Спецоперация 14 июня 2023, 08:32 ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склады боеприпасов ВСУ в районе Марьинки

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Российские артиллеристы уничтожили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По словам военного, хранилища боеприпасов находились в районе Белогоровки и Марьинки. По ним артиллеристы нанесли удар, ликвидировав объекты. Помимо этого, подразделения Южной группировки успешно отразили атаку противника в районе Марьинки.

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«Также была сорвана ротация батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Лисичанском направлении», — добавил Астафьев.

Российские военные уничтожили украинские позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. Они находились вдоль границы России. Цели выявила разведка, артиллеристы ЗВО ликвидировали опорные пункты с помощью гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Артиллеристы ВС России также ликвидировали здание в селе Первомайское, в котором дислоцировались украинские боевики. Помимо живой силы после удара ВСУ потеряли автомобиль.