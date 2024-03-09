Спецоперация 09 марта 2024, 13:44 ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ у Степового и пункт управления БПЛА РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склады с боеприпасами трех бригад украинской армии и пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Степовое Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС России также ликвидировали зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск. В 127 районах бойцы уничтожили живую силу и военную технику Украины.

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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — передали в ведомстве.

Кроме того, за сутки армия России перехватила три реактивных снаряда американской системы HIMARS и французскую авиационную бомбу Hammer.

Ранее российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Украинская армия потеряла до 400 бойцов. Уничтожены 13 опорных пунктов украинских войск, два пункта управления, более 80 позиций полевой артиллерии.