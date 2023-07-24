Спецоперация 24 июля 2023, 09:46 ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами и лодками у Антоновского моста ВС РФ авиаударом ликвидировали склад ВСУ в районе поселка Антоновка Херсонской области РИА «Новости»

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Российские силы нанесли мощный авиаудар по складу ВСУ с боеприпасами и лодками в районе поселка Антоновка в Херсонской области. Склад удалось уничтожить, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

ВС России ликвидировали 15 украинских боевиков и пять лодок. Кроме того, военнослужащие уничтожили в окрестностях Антоновки миномет калибром 120 миллиметров, расчет и боекомплект к нему. Безвозвратные потери противника составили шесть человек, еще двое украинских военных получили ранения разной степени тяжести.

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Помимо этого, соединения группировки войск «Днепр» предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский. Соединения группировки нанесли ДРГ огневое поражение. Расчет FPV-дрона ликвидировал лодка и шестерых боевиков.